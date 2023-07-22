У Италии большие проблемы при подготовке к Олимпиаде. Соревнования придётся переносить?

До Олимпийских игр – 2026 в Италии осталось два с половиной года. Но уже сейчас понятно, что у организаторов есть серьёзные проблемы. Некоторые объекты просто не успеют построить к назначенному сроку.
XXV зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года должны принять два итальянских города – Милан и Кортина-д'Ампеццо. Однако, как выяснилось, на текущем этапе подготовки к предстоящим Играм ни один из объектов инфраструктуры не заслуживает даже удовлетворительной оценки.
Италия серьёзно отстаёт от графика. Самые большие проблемы – с санно-бобслейной трассой, которая должна расположиться в Кортина-д’Ампеццо. Строительство не то чтобы ещё не начато, а до сих пор находится на этапе тендера – даже подрядчика не выбрали. Чтобы возвести объект, необходимо как минимум 800 дней. Это означает, что если работы начнутся прямо сейчас, то трасса будет готова к середине осени 2025 года. Но без подрядчика это невозможно, а значит, когда МОК в ноябре того же года приедет с финальной инспекцией спортивных объектов, то увидит недострой.
Итальянцы настолько обеспокоены сложившейся ситуацией, что уже готовы просить помощи у соседней Швейцарии и предлагают провести соревнования по санному спорту и бобслею в городке Санкт-Мориц. В истории Олимпиад уже бывало такое, что соревнования по отдельному виду спорта переносили в другую страну, однако такой перенос влечёт за собой ряд логистических проблем. Но МОК придётся с этим мириться – других вариантов нет.
С другой стороны, этот перенос может подтолкнуть МОК к принятию от стран совместных заявок на проведение Олимпийских игр. В отдельных видах спорта такое уже практикуется и помогает снизить бремя расходов на организацию соревнований. Учитывая, что в последнее время стран, желающих принять у себя Игры, не так много, это может даже сослужить МОК добрую службу.
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