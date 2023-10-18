МОК принял историческое решение. Впервые зимняя Олимпиада пройдёт сразу в двух странах

На летних Играх такое один раз уже было. Виноваты оказались лошади.

Зимние Олимпийские игры 2026 года, запланированные в Италии, в итоге пройдут сразу в двух странах. Оргкомитет Игр сообщил о том, что не собирается тратить деньги на строительство новой санно-бобслейной трассы, а чиновникам МОК не оставалось ничего иного, как поаплодировать экономности хозяев и утвердить проведение Олимпиады в двух странах.

В истории зимних Олимпиад такого не было никогда.

Трассы нет. И денег нет

Вообще, когда Милан и Кортина-д’Ампеццо боролись за Игры-2026 с заявкой Швеции, санно-бобслейная трасса имени легендарного Эудженио Монти была одним из козырей итальянской заявки. Козырь принёс победу: 26 июня 2019 года Италия получила право на проведение Олимпийских игр.

Куда перенесут соревнования Игр-2026? Трассу в Инсбруке реконструируют для ОИ-2026 за € 27 млн

А менее чем за три года до начала соревнований выяснилось, что трасса Эудженио Монти в таком состоянии, что её реконструкцию (которых прежде было уже четыре) оценили в € 50 млн. Но когда оргкомитет Игр-2026 присмотрелся к построенному в 1923 году объекту внимательнее, то стало понятно – сооружение проще снести и построить новую трассу. А стоимость – порядка € 150 млн. Учитывая, что правительство Италии уже увеличило бюджет с € 1,5 млрд до € 2 млрд, тратить ещё сотни миллионов отказалось.

И неожиданно получилось так, что турниры по бобслею, скелетону и санному спорту в рамках Олимпиады в Италии проводить просто негде.

«Правительство Италии рекомендовало нам искать варианты, исключающие строительство новой трассы, и провести соревнования на территории соседних государств», – заявил глава оргкомитета Игр-2026 Джованни Маладжо.

Трасса имени Эудженио Монти в Италии Фото: Peter Schatz/Bongarts/Getty Images

А где, если не в Италии?

Как отреагировал МОК? Похвалил итальянцев за расчётливость и экономность. Раз объект слишком дорогой, да и дальнейшая эксплуатация вызывает вопросы, строить его не нужно. В общем, МОК приветствовал решение о том, что соревнования на санях, бобах и скелетонах лучше перенести в другую страну.

Желание провести часть олимпийских соревнований, в рамках которой будет разыграно сразу десять комплектов наград, уже выразил австрийский Инсбрук.

Ну а что? Будет ещё одна олимпийская столица. Только затраты совершенно несопоставимы с тем, чтобы провести всю программу Олимпийских игр. Всего € 27 млн на реконструкцию, причём значительную часть этих расходов покроет МОК. Теперь осталось дождаться официальной заявки.

Трасса для бобслея и скелетона в Инсбруке Фото: Jan Hetfleisch/Getty Images

Теоретически готовые современные трассы (если рассматривать относительную географическую близость) есть в Германии (Санкт-Мориц) и Германии (Альтенберг, Винтерберг и Кёнигзее после реконструкции). Но представители этих стран об интересе к проведению стартов Игр-2026 пока не сообщали.

Две страны — это историческое решение

Ранее зимние Олимпиады никогда в двух странах не проходили. А в истории летних был единственный подобный случай. В 1956-м соревнования по конному спорту прошли в Стокгольме, а вся остальная часть Игр – в Мельбурне. Это произошло из-за жёстких законов Австралии об ограничениях на ввоз на континент животных. Согласно этому закону ввозить животных можно было только после обязательного шестимесячного карантина.

В результате соревнования по конному спорту были перенесены в Стокгольм. Таким образом, основная часть Игр-1956 прошла в ноябре, а призёры соревнований по конному спорту определились ещё в июне.

Кстати, в 2000 году Олимпиада снова проходила в Австралии, уже в Сиднее. Специально к дате проведения Игр требования по карантину были снижены, и соревнования по конному спорту прошли на Зелёном континенте.

Итальянцы же сами выкрутиться из ситуации так и не смогли.