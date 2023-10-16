Трассу в Инсбруке реконструируют для ОИ-2026 за € 27 млн

Появились подробности переноса соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту в рамках зимних Олимпийских игр 2026 года из Италии в Инсбрук (Австрия). Ранее стало известно, что соревнования по трём видам спорта не проведут на территории Италии, принимающей зимнюю Олимпиаду, об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго.

Трудности с трассой в Кортина‑д’Ампеццо возникли, когда ни одна из компаний не подала заявку на тендер по реконструкции, также против выступили итальянские экологи, посчитавшие реконструкцию слишком дорогой и загрязняющей окружающую среду.

Самым вероятным местом проведения соревнований по санному спорту, скелетону и бобслею сейчас называют трассу в Инсбруке (Австрия). Объект планировалось реконструировать ещё до проблем, возникших с местом проведения соревнований Олимпиады. На обновление трассы, по информации ORF Tirol, планируется потратить € 27 млн.