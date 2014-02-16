Арефьев: Васильев не должен повторить судьбу Плющенко

Главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Александр Арефьев рассказал, что Александр Васильев испытывает схожие проблемы со спиной, как и Евгений Плющенко, что может вынудить российского прыгуна закончить карьеру раньше времени.

«Насколько мне известно, он не собирается заканчивать карьеру, но надо посмотреть, как он будет справляться со своими травмами. Вроде себя чувствует нормально, но, как только он сталкивается с нагрузками, сразу возникают осложнения. За примером далеко ходить не надо — посмотрите на Евгения Плющенко.

Для меня это, наверное, последняя Олимпиада. Я обычно только на один год планирую свою жизнь. Поэтому, если меня снимут с должности, пойду отдыхать, окучивать грядки. А если нет — буду работать дальше», — цитирует Арефьева ИТАР-ТАСС.

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