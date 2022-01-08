Анфиса Резцова: главное, чтобы дочке не мешали. Пусть спокойно работает

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова рассказала о подготовке своей дочери Кристины Резцовой к Олимпиаде в Пекине.



«Кристина грамотно готовится. Дай бог, чтобы форма сохранилась. Кристина работает со своим тренером. Продолжает с ним общаться.



Главное, чтобы дочке не мешали. Пусть спокойно работает. Есть у неё запас, чтобы подойти к Пекину на пике. Надеюсь, что всё будет грамотно и хорошо», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня Кристина Резцова и Антон Бабиков одержали победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе, опередив на финише команды Австрии и Украины.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.