Анфиса Резцова: главное, чтобы дочке не мешали. Пусть спокойно работает
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова рассказала о подготовке своей дочери Кристины Резцовой к Олимпиаде в Пекине.
«Кристина грамотно готовится. Дай бог, чтобы форма сохранилась. Кристина работает со своим тренером. Продолжает с ним общаться.
Главное, чтобы дочке не мешали. Пусть спокойно работает. Есть у неё запас, чтобы подойти к Пекину на пике. Надеюсь, что всё будет грамотно и хорошо», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня Кристина Резцова и Антон Бабиков одержали победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе, опередив на финише команды Австрии и Украины.
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
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