Валиева показывала пластику, Щербакова падала, Тутберидзе наблюдала. Фото с тренировки
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2 февраля в Пекине женская сборная по фигурному катанию провела тренировку в рамках подготовки к выступлениям на Олимпийских играх.
Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова не смогли избежать падений на тренировке в Пекине (Китай) перед началом зимних Олимпийских игр 2022 года. Трусова чисто исполнила четверной флип, но упала на четверном сальхове. Также она допустила бабочку на двойном тулупе и упала с четверного лутца, в результате чего сорвала каскад.
Что касается Щербаковой, то она чисто исполнила четверной лутц, но упала с четверного флипа. Остальные элементы она выполнила чисто.
Лучшие кадры с открытой тренировки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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