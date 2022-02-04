Наши хоккеистки праздновали первую победу, Болгарева оформила хет-трик. Фото из Пекина

Сегодня, 4 февраля, в Пекине на стадионе «Национальный» женская сборная России по хоккею в первом матче предварительного раунда на Олимпийских играх 2022 года одержала победу над командой Швейцарии со счётом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).



В составе россиянок хет-трик оформила нападающая Полина Болгарева, забившая один из голов в ситуации «четыре на пять». Ещё по одной шайбе на свой счёт записали Анна Шибанова и Екатерина Добродеева. В составе швейцарской команды отличились Лара Штальдер и Алина Мюллер.

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико подвёл итоги встречи с Швейцарией.

«Провели неплохой матч. Были ошибки, станем их исправлять и улучшать свою игру. Из-за урезанного состава мы даже иногда использовали нападающих в обороне, когда играли в меньшинстве. Полина (Болгарева) — бомбардир, она и в ЖХЛ забивает много голов. Знаем, что она может использовать моменты, много их создаёт. Сегодня использовала три момента, мы очень за неё рады, как и за всю команду, которая проявила характер. В сложных условиях показали неплохой хоккей», — передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующей встрече подопечные Евгения Бобарико сыграют с американками. Матч пройдёт завтра, 5 февраля, начало — в 16:10 по московскому времени.

Лучшие кадры с матча Россия — Швейцария — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.