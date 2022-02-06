Валиева очаровывала идеальным прокатом, Кондратюк ударил по льду. Лучшие фото с ОИ-2022
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6 февраля в Пекине состоялся второй соревновательный день в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх.
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу в рамках командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине.
За свой прокат 15-летняя уроженка Казани получила 90,18 балла.
Российский фигурист Марк Кондратюк (181,65) занял второе место в произвольной программе на командном турнире в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Победителем стал японец Юма Кагияма.
Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.
Лучшие кадры с командного турнира — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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