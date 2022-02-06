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Валиева очаровывала идеальным прокатом, Кондратюк ударил по льду. Лучшие фото с ОИ-2022

Валиева очаровывала идеальным прокатом, Кондратюк ударил по льду. Лучшие фото с ОИ-2022
Камила Валиева и Марк Кондратюк
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6 февраля в Пекине состоялся второй соревновательный день в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх.

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу в рамках командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине.

За свой прокат 15-летняя уроженка Казани получила 90,18 балла.

Российский фигурист Марк Кондратюк (181,65) занял второе место в произвольной программе на командном турнире в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Победителем стал японец Юма Кагияма.

Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.

Лучшие кадры с командного турнира — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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