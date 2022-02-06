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Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде-2022

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде-2022
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Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Золото выиграла австралийка Джакара Энтони. Серебряным призёром стала американка Джелин Кауф.

Фристайл. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Могул
1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,09.
2. Джелин Кауф (США) — 80,28.
3. Анастасия Смирнова (Россия) — 77,72.
4. Перрин Лаффон (Франция) — 77,36.
5. Анри Кавамура (Япония) — 77,12.
6. Оливия Джаччо (США) — 75,61.

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По итогам первого финала не смогла пройти дальше россиянка Полина Чудинова. На этапе квалификации выбыли россиянки Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко.

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Олимпиада 2022. Фристайл
Женщины. Могул. Финал 3
06 февраля 2022, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Джакара Энтони
Австралия
83.09
2
Джелин Кауф
США
80.28
3
Анастасия Смирнова
Россия
77.72
Комментарии
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