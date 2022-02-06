Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде-2022

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Золото выиграла австралийка Джакара Энтони. Серебряным призёром стала американка Джелин Кауф.

Фристайл. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Могул

1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,09.

2. Джелин Кауф (США) — 80,28.

3. Анастасия Смирнова (Россия) — 77,72.

4. Перрин Лаффон (Франция) — 77,36.

5. Анри Кавамура (Япония) — 77,12.

6. Оливия Джаччо (США) — 75,61.

По итогам первого финала не смогла пройти дальше россиянка Полина Чудинова. На этапе квалификации выбыли россиянки Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко.



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