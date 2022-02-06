В Федерации фристайла России отреагировали на бронзу Анастасии Смирновой в могуле

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал завоевание Анастасией Смирновой бронзовой медали Олимпийских игр в Пекине в могуле.



«Мы очень рады и довольны бронзовой наградой Анастасии Смирновой. Она умничка! Мы боролись, но у конкурентов были очень сильные программы.



Вика Лазаренко не смогла пробиться дальше, выступала с травмой. Рассматривали вопрос, чтобы снять её с соревнований, но она тоже большая молодец, выложилась как могла. Мы очень довольны бронзой — сегодня это абсолютно заслуженно и достойно», — сказал Курашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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