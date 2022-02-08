Виктор Уайлд с отрывом 0,01 с вышел в полуфинал в параллельном гигантском слаломе на ОИ

Российский сноубордист Виктор Уайлд с отрывом 0,01 с вышел в полуфинал в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В четвертьфинале он победил представителя Кореи Сан Хо Ли.

Соперником Уайлда в полуфинале будет представитель Словении Тим Мастняк. Напомним, в 1/8 финала Виктор победил своего соотечественника, Дмитрия Логинова.

В настоящий момент сборная России занимает третье место в неофициальном медальном зачёте зимней Олимпиады – 2022 в Пекине (Китай). На счету россиян две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Лидирует Китай (3-2-0, второе место занимает Швеция (3-0-0).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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