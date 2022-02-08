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Максим Цветков последним выстрелом лишил себя золота на Олимпиаде в Пекине

Максим Цветков последним выстрелом лишил себя золота на Олимпиаде в Пекине
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Российский биатлонист Максим Цветков до последнего выстрела претендовал на золото в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Он был лучшим по итогам стрельбы на трёх огневых рубежах, но допустил один промах на последней стойке и в итоге стал четвёртым. Без этого промаха Максим выиграл бы золото.

Олимпиада-2022. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 48.47,4 (2 промаха).
2. Антон Смольский (Беларусь) +14,8 (0).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +31,1 (2).
4. Максим Цветков (Россия) +34,9 (1).

Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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