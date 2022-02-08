В СБР подвели итоги индивидуальной гонки мужчин на Олимпиаде-2022

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал результаты россиян в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Максим Цветков стал четвёртым, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли места в районе топ-10, Карим Халили не попал в топ-30.

«Очень обидно. Всё равно он (Цветков. — Прим. «Чемпионата») большой молодец. Лучший из наших. Доказал, что решение о его включении в команду было правильным. Полностью оправдал доверие.

Самое главное, что Резцова, Цветков, Логинов и остальные борются на равных с лидерами. Мы в борьбе. Гонку можно занести в актив. Как по-другому? Смотреть приятно, эмоционально», — сказал Нуждов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.