Максим Цветков отказался давать интервью телевидению сразу после гонки

Биатлонист сборной России Максим Цветков отказался общаться с тележурналистами, после того как занял четвёртое место в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ». Тем не менее затем он всё-таки подошёл к журналисту.

Напомним, Цветков допустил лишь один неточный выстрел на четырёх огневых рубежах. Победу в гонке одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Он допустил два промаха. Второе место занял белорус Антон Смольский, не допустивший ни одной ошибки на четырёх огневых рубежах. Замкнул тройку сильнейших норвежец Йоханнес Бё (один промах). Александр Логинов допустил три промаха и стал 10-м, Эдуард Латыпов (также три промаха) — 11-м. Карим Халили занял 34-е место (4 промаха).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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