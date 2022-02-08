Логинов прокомментировал четвёртое место Цветкова в индивидуальной гонке ОИ-2022

Биатлонист сборной России Александр Логинов прокомментировал результаты индивидуальной гонки на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лучший результат среди россиян показал Максим Цветков, ставший четвёртым, сам Логинов занял 10-е место.

«За чей результат больше переживаю? Я очень сильно переживаю за Максима. Обидно, что он остановился в полшага от подиума.

Что касается моего результата, то больше расстройств, чем радости. Не могу назвать эту гонку провальной или какой-то проблемной, тем не менее прекрасно понимаю, что было очень близко по габаритам на стрельбе, которые не прошли. Вот она, цена медали. Сегодня была комфортная стрельба, с таким ветром можно работать. Что касается последней стрельбы, то на ней не думал о каких-то раскладах», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.