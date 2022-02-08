Губерниев подвёл итоги индивидуальной гонки у мужчин на Олимпиаде

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты мужской индивидуальной гонки на зимней Олимпиаде в Пекине.

Золото выиграл француз Кентен Фийон Майе. Лучший из россиян, Максим Цветков, стал четвёртым. Александр Логинов занял 10-е место, Эдуард Латыпов — 11-е.



«Все всё понимают. Цветков выцеливал, если бы не выцеливал, то был бы хотя бы бронзовым. Но команда готова, медали свои возьмём. Мы бьёмся в каждой гонке. Если только Халили немного выбивается. А так мужская команда, в отличие от женской, здорово себя проявляет. Мы в игре. Не сомневаюсь, что у нас будет три медали — одна золотая», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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