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Губерниев подвёл итоги индивидуальной гонки у мужчин на Олимпиаде

Губерниев подвёл итоги индивидуальной гонки у мужчин на Олимпиаде
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты мужской индивидуальной гонки на зимней Олимпиаде в Пекине.

Золото выиграл француз Кентен Фийон Майе. Лучший из россиян, Максим Цветков, стал четвёртым. Александр Логинов занял 10-е место, Эдуард Латыпов — 11-е.

«Все всё понимают. Цветков выцеливал, если бы не выцеливал, то был бы хотя бы бронзовым. Но команда готова, медали свои возьмём. Мы бьёмся в каждой гонке. Если только Халили немного выбивается. А так мужская команда, в отличие от женской, здорово себя проявляет. Мы в игре. Не сомневаюсь, что у нас будет три медали — одна золотая», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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