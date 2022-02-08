Логинов: рад, что Цветков выбрался из тяжёлой ситуации, в которой был последние пару лет

Биатлонист сборной России Александр Логинов дал комментарий после индивидуальной гонки на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лучший результат среди россиян показал Максим Цветков, ставший четвёртым, сам Логинов занял 10-е место.
«Сейчас смотрели с тренером раскладку по дистанции, ещё и вечером проанализируем гонку. В этом плане у нас схвачено всё очень хорошо, и я благодарен нашей команде. Очень рад, что получилось у Максима Цветкова выбраться из тяжёлой ситуации, в которой он был последние несколько лет. Очень рад, что в этом году получилось собрать отличную группу. Я благодарен всем спортсменам нашей группы, передаю им большой привет, а также нашему коллективу, Сергею Башкирову, Павлу Валерьевичу Максимову, которого здесь нет. Их здесь не хватает.
Первый, второй и третий – важные рубежи. Если стрельнёшь на первом рубеже три штрафа, то там дальше хоть ответственная, хоть неответственная будет стрельба. К каждому рубежу надо подходить сосредоточенно», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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