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Россияне — без медалей на дистанции 1500 м в беге на коньках. Победил нидерландец Нёйс

Россияне — без медалей на дистанции 1500 м в беге на коньках. Победил нидерландец Нёйс
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Российские конькобежцы остались без медалей на дистанции 1500 метров на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Победил Кьелд Нёйс из Нидерландов, установивший новый олимпийский рекорд: 1.43,21. Вторым с отставанием в 0,34 секунды стал его соотечественник Томас Крол. Замкнул тройку сильнейших представитель Южной Кореи Мин Сок Ким (+1,03).

Сергей Трофимов занял седьмое место, Даниил Алдошкин — 12-е, Руслан Захаров — 13-е.

Олимпиада-2022. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м
1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) — 1.43,21.
2. Томас Крол (Нидерланды) +0,34.
3. Мин Сок Ким (Южная Корея) +1,03..
7. Сергей Трофимов (Россия) +2,11.
12. Даниил Алдошкин (Россия) +3,12.
13. Руслан Захаров (Россия) +3,25…

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Руслан Захаров, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Руслан Захаров, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Олимпиада 2022. Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
08 февраля 2022, вторник. 13:30 МСК
Окончено
1
Кьелд Нёйс
Нидерланды
1:43.21
2
Томас Крол
Нидерланды
+0.34
3
Ким Мин Сок
Южная Корея
+1.03
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