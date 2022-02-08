Россиянин Уайлд плакал после бронзы и хватался за голову. Фото последней Олимпиады Виктора

Российский сноубордист Виктор Уайлд одержал победу в заезде за бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В решающем заезде его соперником был итальянец Роланд Фишналлер, который не финишировал.



Напомним, в полуфинале Виктор Уайлд проиграл представителю Словении Тиму Мастнаку, в четвертьфинале победил представителя Кореи Сан Хо Ли, а в 1/8 финала – соотечественника Дмитрия Логинова.



На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд завоевал две золотые медали. Таким образом, это его третья награда Игр.

После награждения двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Виктор Уайлд объявил о завершении карьеры после завоевания бронзы на Олимпиаде в Пекине.



«Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», — приводит слова Уайлда сайт «Матч ТВ».

Лучшие кадры с соревнований по сноуборду — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.