Россиянин Уайлд плакал после бронзы и хватался за голову. Фото последней Олимпиады Виктора

Российский сноубордист Виктор Уайлд одержал победу в заезде за бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В решающем заезде его соперником был итальянец Роланд Фишналлер, который не финишировал.
Напомним, в полуфинале Виктор Уайлд проиграл представителю Словении Тиму Мастнаку, в четвертьфинале победил представителя Кореи Сан Хо Ли, а в 1/8 финала – соотечественника Дмитрия Логинова.
На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд завоевал две золотые медали. Таким образом, это его третья награда Игр.
После награждения двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Виктор Уайлд объявил о завершении карьеры после завоевания бронзы на Олимпиаде в Пекине.
«Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», — приводит слова Уайлда сайт «Матч ТВ».
Лучшие кадры с соревнований по сноуборду — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 8 февраля 2022
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