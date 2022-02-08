Демченко — о бронзе Ивановой в санях: надеюсь, этот успех покажет, что надо строить трассы

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко прокомментировал бронзу Татьяны Ивановой на Играх-2022 в Пекине. Это первая олимпийская награда женской сборной России по санному спорту в истории.
«Очень рад медали Ивановой! Она — молодец. Надеюсь, что эта медаль и успех покажут, что в России нужно строить новые трассы для саней, чтобы воспитывать новые поколения. Это наш медальный объект. Нужны трассы в местах, где этот вид спорт культивируется и развивается.
Ивановой было возможно получить медаль при наличии четырёх стабильных прокатов. Она это и сделала. Молодец!» — сказал Демченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Одну из трёх серебряных олимпийских медалей Демченко завоевал в эстафете на Олимпиаде в Сочи, где вместе с ним выступала Иванова и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов.
- 8 февраля 2022
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