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Саночница Татьяна Иванова заплакала, выиграв бронзу зимней Олимпиады в Пекине. Видео

Саночница Татьяна Иванова заплакала, выиграв бронзу зимней Олимпиады в Пекине. Видео
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Российская спортсменка Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль в одноместных санях на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). После заезда во время поздравления от тренеров саночница не скрывала эмоций и заплакала.

Татьяна Иванова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Татьяна Иванова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

На Играх в Сочи в 2014 году Иванова стала серебряным призёром в эстафете вместе с Альбертом Демченко и двойкой Александр Денисьев/Владислав Антонов. Однако перед Играми-2018 Ивановой вместе с другими российскими спортсменами пришлось отстаивать свою медаль в Спортивном арбитражном суде, а соревнования в Пхёнчхане пропустить.

В ходе сезона-2021/2022 Иванова получила серьёзную травму во время предолимпийской недели в Китае, но успела восстановиться и вернулась на трек за медалью – первой в истории для россиянок в одноместных санях.

Права на видео принадлежат ООО «Телеспорт Медиа». Посмотреть видео можно на сайте «Telesport».

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