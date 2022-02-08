Саночница Татьяна Иванова заплакала, выиграв бронзу зимней Олимпиады в Пекине. Видео

Российская спортсменка Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль в одноместных санях на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). После заезда во время поздравления от тренеров саночница не скрывала эмоций и заплакала.
На Играх в Сочи в 2014 году Иванова стала серебряным призёром в эстафете вместе с Альбертом Демченко и двойкой Александр Денисьев/Владислав Антонов. Однако перед Играми-2018 Ивановой вместе с другими российскими спортсменами пришлось отстаивать свою медаль в Спортивном арбитражном суде, а соревнования в Пхёнчхане пропустить.
В ходе сезона-2021/2022 Иванова получила серьёзную травму во время предолимпийской недели в Китае, но успела восстановиться и вернулась на трек за медалью – первой в истории для россиянок в одноместных санях.
Права на видео принадлежат ООО «Телеспорт Медиа». Посмотреть видео можно на сайте «Telesport».
- 8 февраля 2022
-
19:46
-
19:33
-
19:14
-
19:07
-
19:04
-
19:01
-
18:59
-
18:59
-
18:55
-
18:53
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:43
-
18:42
-
18:41
-
18:36
-
18:32
-
18:31
-
18:31
-
18:23
-
18:22
-
18:19
-
18:18
-
18:17
-
18:15
-
18:09
-
18:02
-
18:00
-
17:49
-
17:45
-
17:40
-
17:40
-
17:37
-
17:35