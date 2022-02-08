Клебо оценил шансы на победу Большунова в классической разделке на Олимпиаде-2022

Четырёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо высказался о шансах россиянина Александра Большунова в индивидуальной гонке классическим стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Она пройдёт 11 февраля. Ранее Большунов уверенно выиграл скиатлон (его соотечественник Денис Спицов стал вторым), а Клебо – коньковый спринт.
«Он пропустил спринт? Ну а я брал выходной в воскресенье (Клебо имеет в виду то, что занял 40-е место в скиатлоне. – Прим. «Чемпионата»). Так что мы в равных условиях. После того что мы видели в классической части скиатлона, не приходится сомневаться, кто те двое, что являются фаворитами в гонке на 15 км», — цитирует Клебо Sports.ru со ссылкой на Adressa.
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- 8 февраля 2022
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