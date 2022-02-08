Вяльбе: Терентьева уже обнимала, поднимала, целовала. У нас с ним Новый год продолжается

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как поздравила Александра Терентьева с бронзовой медалью в коньковом спринте на Олимпиаде в Пекине.
«В первую очередь у меня гордость за ребят и за их подиумы. Понятно, что золотая медаль у нас пока только одна. Пока! Мы ещё будем бороться. Эмоции переполняют, особенно когда так выступают молодые ребята, такие как Саша Терентьев. Загорается новая звезда. Уверена, что у него очень большое будущее. Как на прошлые Олимпийские игры приехали молодые Большунов, Спицов и Червоткин, радовали всех и продолжают это делать сейчас.
Я сегодня рада и за Артёма Мальцева, который давно уже не спринтер, а универсал. Ну и, конечно, за Веронику Степанову. Она большая молодец. Конечно, для неё это бой, тем более что она вообще не спринтер. Сашу я уже видела, обнимала, поднимала, целовала. У нас с ним Новый год продолжается. Это просто новогодний сюрприз какой-то», – сказала Вяльбе в эфире канала «Россия 24».
- 8 февраля 2022
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