Йоханнес Клебо рассказал о планах на оставшуюся часть Олимпиады-2022
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Четырёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо поделился планами на оставшуюся часть Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Ранее Клебо выиграл золото в коньковом спринте.
«Мне хочется пробежать все шесть гонок. Посмотрим, разумно ли это делать. В воскресенье всё прошло не очень хорошо, а сегодня – прекрасно. Я чувствовал себя всё бодрее и бодрее по ходу дня и лучше всего в финале. Это хороший знак. Сейчас я могу насладиться вечером. Завтра будет лыжная прогулка, а потом по плану стоит «пятнашка». Очень заманчиво, мне хочется посоревноваться», — цитирует Клебо Sports.ru со ссылкой на Adressa.
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