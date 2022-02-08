Елена Вяльбе заявила, что окончательного решения по составу на командный спринт ещё нет

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что окончательное решение о составе мужской сборной на командный спринт на Олимпийских играх – 2022 ещё не принято.

Ранее СМИ со ссылкой на информацию, якобы полученную от Вяльбе, сообщили, что спринтерскую эстафету побегут два Александра — Большунов и Терентьев.

«Прежде всего оговорюсь, что официальной информации по составу никому из журналистов я не сообщала, давайте начнём с этого. Состав на командный спринт будет ещё обсуждаться с тренерским штабом, так что окончательного решения на этот счёт нет.

Будет ли он именно таким? То, что у Саши Терентьева есть предпочтение к классике, всем прекрасно известно. Это его коронка, поэтому его кандидатура вполне логична», — приводит слова Вяльбе RT.

Командный спринт классическим стилем состоится 16 февраля.