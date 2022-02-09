Александр Терентьев рассказал, о чём думал перед финалом спринта на Олимпиаде

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине в коньковом спринте российский лыжник Александр Терентьев рассказал, как ему удалось завоевать первую в карьере олимпийскую медаль.
«В прологе я сцепился со старта и думал, что иду в лидерах. Казалось, что у меня очень быстрый старт был, а мне говорят, что проигрываю шесть секунд. Думал, что это очень медленно. На финише добавил и много отыграл у лидеров. Тренер сказал, что у меня сильный финиш, которым надо пользоваться, и я так и делал. Подошёл шестым и использовал свой финиш.
Сегодня очень хорошо работали наши лыжи. Спасибо нашему сервису. Лыжи просто прекрасные. На каждом спуске я садился не толкаясь и всех накатывал. Это мне очень понравилось. Всегда бы такие лыжи. На финишный подъём всегда выкатывался вторым-третьим, и оставалось за малым — взорваться.
Мысли перед финалом? Первая мысль — это Олимпиада и это финал, ты дошёл до этого, выкладывайся на полную. Перед последним поворотом думал: «Сейчас все будут ускоряться, и главное — это подхватить и удержаться за ними». В том году я и до полуфинала кое-как доходил, а сегодня третий на Олимпийских играх», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
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