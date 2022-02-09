Александр Терентьев: были мысли, что нет смысла ехать на Олимпиаду

Бронзовый призёр зимней Олимпиады в Пекине в коньковом спринте российский лыжник Александр Терентьев рассказал, как едва не пропустил Игры из-за травмы, полученной на предолимпийском сборе национальной команды в Италии. Терентьев приехал в Пекин только накануне своего старта.
«Когда всё-таки смог приехать сюда, подумал: «Ну, хоть доехал — это самое главное. Хотя бы участником буду». Но сегодня утром проснулся с мыслью: «Нет, надо бороться за медаль, за подиум. Я же не просто так приехал».
У меня были такие моменты, когда я думал, что всё уже, нет смысла ехать никуда, нужно завязывать сезон и готовиться к следующему. Когда только получил травму в Италии, подумал: «Ничего страшного, сейчас отлежусь, и всё будет нормально». Но она не проходила так быстро, и я уже начал паниковать. Вечерами со мной можно было даже не разговаривать», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
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