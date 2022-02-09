Александр Терентьев пожаловался на боли в животе из-за китайской еды
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Бронзовый призёр зимней Олимпиады в Пекине в коньковом спринте российский лыжник Александр Терентьев пожаловался на плохое питание в Олимпийской деревне.
Из-за травмы, полученной на предолимпийском сборе национальной команды в Италии, Терентьев дольше товарищей по сборной задержался в Европе и приехал в Пекин только накануне собственного старта.
«Когда ребята тренировались в Пекине, а я ещё был в Италии, мне они сказали, чтобы я побольше итальянской еды привёз, потому что здесь очень плохо кормят. У меня самого уже два дня живот здесь болит», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
Терентьев может также выступить на зимних Олимпийских играх – 2022 в командном спринте классическим стилем, который пройдёт 16 февраля.
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