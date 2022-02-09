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Волосожар предложила создать хештег в поддержку Валиевой #НеПоверюНикогда

Волосожар предложила создать хештег в поддержку Валиевой #НеПоверюНикогда
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Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар высказалась в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, которая, по информации СМИ, ещё до старта Олимпиады в Пекине сдала допинг-тест, в котором был обнаружен триметазидин.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова резко отреагировала на эту новость в беседе с корреспондентом «Чемпионата». «Не верю! Не верю и не поверю никогда. Бред, бред и ещё раз бред», — сказала Тарасова.

«Согласна с Татьяной Анатольевной Тарасовой. #НеПоверюНикогда — предлагаю это прямо хештегом для поддержки Камилы сделать.

Ками, я всей душой с тобой, все с тобой! Девочка, держись!!! С гордостью показываю свою дочь в кадре с гениальной 15-летней фигуристкой! И буду показывать, что бы ни писали!» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».

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