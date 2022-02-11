Кёрлингист Миронов: сборной России по кёрлингу нужно дальше улучшать игру на Олимпиаде

Кёрлингист сборной России Дмитрий Миронов прокомментировал игру на групповом турнире Олимпиады в Пекине.

«Пока сложно сказать по трём играм, как складывается турнир. В принципе, один матч выиграли, два проиграли. Нужно разыграться, продолжать поднимать уровень игры, стараться выигрывать, — сказал Миронов. — Настрой всегда максимальный. Для начала нужно сыграть группу, чтобы выйти в плей-офф, а там уже максимально выкладываться», — передало слова Миронова ТАСС.

Спортсмен подчеркнул, что в матче со швейцарцами были допущены ошибки в самых нужных бросках, а сопернику они, наоборот, удались.

«Так получилось. Это кёрлинг, могло и у нас произойти, могло и у других команд. Этим и интересен наш вид спорта», — добавил он.

Сегодня, 11 февраля, сборная России по кёрлингу со счетом 3:6 уступила команде Швейцарии в третьем матче на ОИ-2022.

Ранее российские кёрлингисты уступили команде США на тай-брейке со счетом 5:6 и обыграли сборную Китая — 7:4.

Следующий матч со сборной Дании состоится 11 февраля, начало в 15:05 по московскому времени.