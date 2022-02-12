Глава USADA: чистые спортсмены заслуживают большего — и бедная Валиева тоже

Глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт считает, что 15-летняя фигуристка Камила Валиева является жертвой жестокого обращения со стороны российской государственной системы.



«Мы живём в сумеречной зоне. Чистые спортсмены заслуживают большего — и эта бедная молодая женщина (Валиева) заслуживает большего. Её журят (за допинг) вдобавок к тому, что она подвергается жестокому обращению со стороны российской государственной системы», — сказал Тайгарт в интервью Reuters.



По словам Тайгарта, ему непонятно, почему проба, взятая у Валиевой 25 декабря 2021 года, была обработана в Стокгольмской антидопинговой лаборатории только на второй неделе февраля 2022 года: «Это катастрофический сбой в системе, когда звезда Олимпийских игр не получает информацию о своей пробе в течение пяти недель, а потом получает её на следующий день после победы в командных соревнованиях».



Ранее он заявил о том, что в соответствии с американским законом Родченкова США могут привлечь к ответственности россиян, замешанных в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.

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