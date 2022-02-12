Россия — 2-я после второго этапа женской лыжной эстафеты на ОИ. Норвегия — в 18 секундах

Сегодня, 12 февраля, в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) проходит женская лыжная эстафета 4x5 км. На втором этапе за сборную России выступала Наталья Непряева. Она передала эстафету, находясь на втором месте в гонке. Первой на этой части дистанции стала немка Катарина Хенниг, она превзошла Непряеву на 4,3 секунды.

Отметим, что отрыв россиянок от команды Норвегии на момент написания новости составляет 18,5 секунды. Напомним, на втором этапе эстафеты за норвежек была заявлена Терезе Йохауг.

На третьем этапе за женскую команду сборной России выступит Татьяна Сорина, финишный этап проведёт Вероника Степанова.

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