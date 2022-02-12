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Степанова ярко финишировала, наши лыжницы танцевали на подиуме. Фото золота в эстафете

Степанова ярко финишировала, наши лыжницы танцевали на подиуме. Фото золота в эстафете
Российские лыжницы завоевали золотые медали
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Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км.

В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку. На последнем круге эстафеты Вероника уверенно разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.

Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.

Российская лыжница Вероника Степанова поделилась эмоциями от завоевания золота в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Это особенный день, вне всяких сомнений. Было очень тяжело, потому что мы выиграли прошлую эстафету на Кубке мира, и многие знали, что мы в фаворитах. Поэтому нам говорили: «Вы обязаны победить, обязаны победить». И я подумала: «Окей, нам нужно показать хороший результат». Сделала то, на что способна. Поняла, что золото наше, наверное, когда приближалась к стадиону, на последнем круге. Многие тренеры и персонал давали мне всю информацию», — сказала Степанова после гонки.

Лучшие фото золотых медалей России в женской эстафете на Олимпийских играх в Пекине — в фотоподборке «Чемпионата»

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