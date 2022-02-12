Российские лыжницы завоевали золотые медали зимних Олимпийских игр в эстафете

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км.

В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку. На последнем круге эстафеты Вероника уверенно разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.

Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.

Лыжные гонки. Женщины.

Эстафета, 4х5 км. Олимпийские игры. Пекин, Китай

1. Россия — 53.41,0.

2. Германия +18,2.

3. Швеция +20,7.

4. Финляндия +21,2.

5. Норвегия +28,8.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.