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Российские лыжницы завоевали золотые медали зимних Олимпийских игр в эстафете

Российские лыжницы завоевали золотые медали зимних Олимпийских игр в эстафете
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Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км.

В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку. На последнем круге эстафеты Вероника уверенно разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.

Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.

Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета, 4х5 км. Олимпийские игры. Пекин, Китай

1. Россия — 53.41,0.
2. Германия +18,2.
3. Швеция +20,7.
4. Финляндия +21,2.
5. Норвегия +28,8.

Вероника Степанова, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Вероника Степанова, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Татьяна Сорина, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Татьяна Сорина, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Юлия Ступак, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Юлия Ступак, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. Эстафета 4 x 5 км
12 февраля 2022, суббота. 10:30 МСК
Окончено
1
Россия
53:41.0
2
Германия
+18.2
3
Швеция
+20.7
Комментарии
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