Российские лыжницы завоевали золотые медали зимних Олимпийских игр в эстафете

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км.
В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку. На последнем круге эстафеты Вероника уверенно разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.
Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.
Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета, 4х5 км. Олимпийские игры. Пекин, Китай
1. Россия — 53.41,0.
2. Германия +18,2.
3. Швеция +20,7.
4. Финляндия +21,2.
5. Норвегия +28,8.
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