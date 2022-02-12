Немецкая лыжница Хенниг: эстафета была похожа на триллер

Немецкая лыжница Катарина Хенниг прокомментировала завоевание серебряных медалей в эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).



«Эстафета была похожа на триллер. Меня переполняли эмоции, когда выступали другие девушки. И в конце нахлынули невероятные чувства», — сказала Хенниг после финиша эстафеты.

Напомним, победителями эстафеты стали российские лыжницы. Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции. Четвёртыми стали финские лыжницы. Норвежская команда заняла 5-е место.



Лыжные гонки. Женщины.

Эстафета, 4х5 км. Олимпийские игры. Пекин, Китай



1. Россия — 53.41,0.

2. Германия +18,2.

3. Швеция +20,7.

4. Финляндия +21,2.

5. Норвегия +28,8.