Российские лыжники уверенно выиграли эстафету на Олимпийских играх – 2022 в Пекине

Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы.

Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Эстафета, 4x10. Мужчины.

1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54.50,7

2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо) — отставание +1.07,2 секунды

3. Франция (Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс, Морис Манифика) +1.16,4.

Вчера, 12 февраля, золото в эстафете завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.