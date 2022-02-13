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Червоткин, Спицов и Устюгов завоевали свои первые золотые олимпийские медали

Червоткин, Спицов и Устюгов завоевали свои первые золотые олимпийские медали
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Российские лыжники Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов впервые в своей карьере выиграли золотые медали Олимпийских игр.

Это произошло после того, как мужская сборная России выиграла эстафету на Олимпиаде в Пекине (Китай).

У Червоткина и Спицова уже были медали Олимпийских игр, у Алексея — серебро, у Дениса — три серебряных награды и бронза. Золото Устюгова стало для него первой медалью Олимпиад в карьере.

Напомним, Червоткин стартовал за национальную команду на первом этапе, его преимущество над ближайшими преследователями составило более 30 секунд.

Спицов выступал за сборную на третьем этапе гонки, передав эстафету Сергею Устюгову с 45-секундным преимуществом над оппонентами.

Финиш Устюгова принёс России уверенную победу в эстафете, Сергей финишировал с флагом.

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Алексей Червоткин, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Алексей Червоткин, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Денис Спицов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Денис Спицов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Сергей Устюгов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Сергей Устюгов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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