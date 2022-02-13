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Петтер Нортуг: серебро в эстафете — это поражение для Норвегии

Петтер Нортуг: серебро в эстафете — это поражение для Норвегии
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Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировал выступление норвежских спортсменов в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Норвежцы завоевали серебряные медали, победителями гонки стали российские лыжники. Тройку призёров замкнули французы.

«Серебро в эстафете — это поражение для Норвегии. К сожалению, оправдались наши опасения по поводу того, что Россия пойдёт в отрыв на первом этапе. Иверсен не похож на себя прошлогоднего. Пол, учитывая условия, провёл идеальный этап. Победа в борьбе с Францией за серебро — это не то, на что должна надеяться Норвегия. Слишком большое отставание на первом этапе, а дальше Россию было уже не догнать», — приводит слова Нортуга TV2.

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