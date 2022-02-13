Большунов догнал Вяльбе и Лазутину по количеству олимпийских медалей
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Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов догнал легендарных лыжниц Елену Вяльбе и Ларису Лазутину по количеству олимпийских медалей. Теперь у россиянина, как и у Вяльбе с Лазутиной, их семь (2 золота, 4 серебра и 1 бронза).
Теперь больше олимпийских наград в советской и российской истории только у Раисы Сметаниной — 10, Любови Егоровой — 9, Галины Кулаковой — 8.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал уже три медали: золото в скиатлоне, серебро в классической разделке на 15 км и золото в эстафете, где выступил на втором этапе классикой.
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