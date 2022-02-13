Большунов догнал Вяльбе и Лазутину по количеству олимпийских медалей

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов догнал легендарных лыжниц Елену Вяльбе и Ларису Лазутину по количеству олимпийских медалей. Теперь у россиянина, как и у Вяльбе с Лазутиной, их семь (2 золота, 4 серебра и 1 бронза).

Теперь больше олимпийских наград в советской и российской истории только у Раисы Сметаниной — 10, Любови Егоровой — 9, Галины Кулаковой — 8.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал уже три медали: золото в скиатлоне, серебро в классической разделке на 15 км и золото в эстафете, где выступил на втором этапе классикой.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.