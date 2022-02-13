Иверсен: я показал то, на что был готов. Не знаю, правильно ли меня включили в эстафету
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал своё выступление в мужской эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
«Жаль, не удалось удержаться с Пеллегрино и немцем. Если бы мне это удалось, я был бы вполне счастлив. Последняя передача отсутствует. Просто иду на одной скорости. Я показал то, на что сегодня был готов. Очень плохой результат, но это то, что я мог показать.
Правильно ли тренеры поступили, включив меня в эстафету? Не знаю. Если тебя включают в состав, ты просто должен сделать всё возможное. Нам нужно идти рядом с Россией, чтобы побеждать их. Мы знаем, что есть четыре сильных парня. Я не смог держать темп, и это усложнило задачу остальным», — приводит слова Иверсена NRK.
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