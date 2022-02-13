Большунов вышел на восьмое место в мире среди лыжников по количеству олимпийских медалей

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов вышел на историческое восьмое место среди лыжников по количеству олимпийских медалей.
Лыжи. Количество олимпийских наград
Марит Бьорген (Норвегия) – 15
Бьорн Дели (Норвегия) – 12
Раиса Сметанина (СССР/Россия) – 10
Любовь Егорова (Россия), Сикстен Ернберг (Швеция) и Шарлотт Калла (Швеция) – 9
Галина Кулакова (Россия) – 8
Александр Большунов (Россия), Елена Вяльбе (СССР/Россия) и Лариса Лазутина (СССР/Россия) – 7.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал уже три медали: золото в скиатлоне, серебро в классической разделке на 15 км и золото в эстафете, где выступил на втором этапе классикой.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 13 февраля 2022
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