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Большунов вышел на восьмое место в мире среди лыжников по количеству олимпийских медалей

Большунов вышел на восьмое место в мире среди лыжников по количеству олимпийских медалей
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Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов вышел на историческое восьмое место среди лыжников по количеству олимпийских медалей.

Лыжи. Количество олимпийских наград

Марит Бьорген (Норвегия) – 15
Бьорн Дели (Норвегия) – 12
Раиса Сметанина (СССР/Россия) – 10
Любовь Егорова (Россия), Сикстен Ернберг (Швеция) и Шарлотт Калла (Швеция) – 9
Галина Кулакова (Россия) – 8
Александр Большунов (Россия), Елена Вяльбе (СССР/Россия) и Лариса Лазутина (СССР/Россия) – 7.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал уже три медали: золото в скиатлоне, серебро в классической разделке на 15 км и золото в эстафете, где выступил на втором этапе классикой.

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Александр Большунов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александр Большунов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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