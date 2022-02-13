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Александр Большунов прокомментировал победу сборной России в эстафете на ОИ-2022

Александр Большунов прокомментировал победу сборной России в эстафете на ОИ-2022
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Двукратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу сборной России в эстафете, где он выступил на втором этапе классическим стилем. Вторыми финишировали норвежцы, третьими – французы.

«Я очень рад этому результату и тому факту, что сегодня каждый спортсмен в команде отработал свой этап на 100-110%. Каждый выложился. Результат говорит сам за себя. Я хочу сказать спасибо не только всем этим мужикам, но и сервис-бригаде, тренерам, массажистам», — сказал Большунов в эфире Первого канала.

Вчера, 12 февраля, золото в эстафете также завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

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