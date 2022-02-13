Иверсен: Норвегия должна радоваться серебру, это тоже хороший результат

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о выступлении сборной Норвегии в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Российские лыжники здесь очень сильны, мы знали это ещё на старте. Понимал, что мне нужно держаться с ними, но я был недостаточно силён. Плохой старт эстафеты, когда я отстал от них. Сложно было вернуться. Но я постарался показать всё, на что способен. Мы должны радоваться серебру, это тоже хороший результат», — сказал Иверсен после финиша эстафеты.

Напомним, норвежцы завоевали серебряные медали, победителями гонки стали российские лыжники. Тройку призёров мужской эстафеты на Олимпийских играх — 2022 замкнули французские спортсмены. Иверсен выступал на первом этапе эстафеты.