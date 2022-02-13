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Йоханнес Клебо оценил итоги эстафеты на Олимпийских играх

Йоханнес Клебо оценил итоги эстафеты на Олимпийских играх
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Четырёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал итоги эстафеты на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Её с минутным отрывом выиграли россияне, норвежцы завоевали серебро.

«Если ты выступаешь в эстафете, то выступаешь как команда. В этом заключается красота данной дисциплины. Так что всегда весело принять участие в эстафете вместе с партнёрами. Мы все должны быть довольны сегодняшним результатом. Думаю, отметим серебро вечером, а потом некоторым из нас нужно будет готовиться к следующей гонке. Но в любом случае мы будем сегодня радоваться», — сказал Клебо после гонки.

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