Йоханнес Клебо оценил итоги эстафеты на Олимпийских играх

Четырёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал итоги эстафеты на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Её с минутным отрывом выиграли россияне, норвежцы завоевали серебро.

«Если ты выступаешь в эстафете, то выступаешь как команда. В этом заключается красота данной дисциплины. Так что всегда весело принять участие в эстафете вместе с партнёрами. Мы все должны быть довольны сегодняшним результатом. Думаю, отметим серебро вечером, а потом некоторым из нас нужно будет готовиться к следующей гонке. Но в любом случае мы будем сегодня радоваться», — сказал Клебо после гонки.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.