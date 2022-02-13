Устюгов финишировал с флагом ОКР, наши лыжники прыгали на подиуме. Фото золота в эстафете

Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4x10 на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы.
1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54.50,7
2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо) — отставание +1.07,2 секунды
3. Франция (Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс, Морис Манифика) +1.16,4.
Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу в эстафете на Олимпийских играх – 2022. Устюгов финишировал с минутным отрывом от норвежцев с флагом.
«Я даже не знаю, что сказать. Я просто в шоке. Спасибо всем, кто болел и переживал за меня, что поверили в меня, что поставили в эту эстафету. Спасибо нашей команде, тренерскому штабу, что дали возможность мне пробежать. Спасибо ребятам, что бежали сегодня как в последний раз», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, вчера, 12 февраля, золото в эстафете завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Лучшие фото золотых медалей России в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине — в фотоподборке «Чемпионата».
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