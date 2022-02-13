«Самая тяжёлая гонка за всю карьеру». Денис Спицов — о золоте Олимпиады в эстафете

Лыжник сборной России Денис Спицов прокомментировал победу в эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).



«Сегодня, наверное, самая тяжёлая гонка за всю мою карьеру. Я никогда в своей жизни на эстафету так не настраивался. Меня два дня просто колбасило. Никогда так не мандражировал перед личными или эстафетными гонками. Понимал, что сегодня реальный шанс, когда я могу выиграть золотую медаль. Но когда я увидел прогноз погоды, меня ещё больший мандраж одолел, потому что весь день стоял снег, и я переживал за работу сервиса. Но ребята просто великолепно сегодня справились, и мы — олимпийские чемпионы! Это мечта каждого спортсмена, и она осуществилась.



Когда я начал гонку, я поехал первым. Лыжня действительно прилично припорошилась снегом, и казалось, что скольжение не очень. На втором круге, когда уже прошла вся группа третьего этапа, стало получше. Я даже местами пытался запрыгнуть в классическую лыжню, чтобы попробовать, возможно, там лучше где-то скользит.



Видимо, из-за того, что я плохо спал и очень много думал. Я толком на гонку не мог сконцентрироваться. И прошёл всю гонку по ощущениям, как в третьей зоне, я не мог добавить больше или ехать медленнее. Я выложился на максимум, это была тяжелейшая гонка для меня. Так долго от гонок не отходил, наверное, никогда», — передаёт слова Спицова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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