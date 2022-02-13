Морис Манифика: бронза значит для сборной Франции очень многое. Мы просто в восторге

Французский лыжник Морис Манифика прокомментировал завоевание сборной Франции бронзовых медалей в мужской эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).



«Для нас сегодняшняя бронза значит очень многое. Это третья медаль Франции в эстафете после Сочи и Пхёнчхана. Мы сами не можем в это поверить. Конечно, было бы здорово каждый раз так выступать. Вся команда счастлива, и мы надеемся, что так будет продолжаться и дальше. Здесь было очень тяжело, и мы не знали, какой будет результат. Поэтому сейчас мы просто в восторге», — сказал Манифика на пресс-конференции.

Норвежские спортсмены завоевали серебряные медали, победителями гонки стали российские лыжники. Тройку призёров замкнули французские лыжники.