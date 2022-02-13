Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Морис Манифика: бронза значит для сборной Франции очень многое. Мы просто в восторге

Морис Манифика: бронза значит для сборной Франции очень многое. Мы просто в восторге
Комментарии

Французский лыжник Морис Манифика прокомментировал завоевание сборной Франции бронзовых медалей в мужской эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Для нас сегодняшняя бронза значит очень многое. Это третья медаль Франции в эстафете после Сочи и Пхёнчхана. Мы сами не можем в это поверить. Конечно, было бы здорово каждый раз так выступать. Вся команда счастлива, и мы надеемся, что так будет продолжаться и дальше. Здесь было очень тяжело, и мы не знали, какой будет результат. Поэтому сейчас мы просто в восторге», — сказал Манифика на пресс-конференции.

Норвежские спортсмены завоевали серебряные медали, победителями гонки стали российские лыжники. Тройку призёров замкнули французские лыжники.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022