Холунд: российские лыжники выступают прекрасно на Олимпиаде. Здесь они лучше норвежцев

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд отметил успешные выступления российских лыжников на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Для французов эта медаль действительно многое означает, и я за французскую команду очень рад. Мне очень приятно, что они завоевали медаль именно на Олимпиаде. Мы их поздравляем. В Норвегии от нас почти все ждали, что мы возьмём золото. Но здорово, что всё-таки завоевали серебро. Я удовлетворён. Хотя ждали, конечно, золота. Для нас это просто недостаточно хорошо. В целом мы довольны, но радовались бы куда больше золоту.



Мог бы быть другой результат эстафеты, если бы по нашей команде не ударил коронавирус и с нами был Крюгер? Посмотрите на результаты на этих Играх. Россияне явно выступают здесь лучше нас. Так что я не удивлён их сегодняшним успехом. По крайней мере, на этой Олимпиаде россияне выступают прекрасно. Само собой, мы всегда боремся за золото, но они явно сильнее в этих гонках. Поэтому думаю, что мы должны испытывать удовлетворение от этого серебра. Считаю, что это был максимальный для нас результат на сегодня», — сказал Холунд на пресс-конференции.