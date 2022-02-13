Вяльбе: спасибо Серёге Устюгову за эту гонку, должна была восторжествовать справедливость

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила вклад Сергея Устюгова в победу в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Устюгов был финишёром команды.
«В 2017 году, когда я решила поставить не Устюгова, а Крюкова, Сергей был не очень доволен. Я думаю, что мы должны быть понятливее друг к другу, человечнее. Все знают, что у меня очень непростые отношения с Устюговым. Но, ребята, он без причины не был приглашён на прошлую Олимпиаду. Мы изначально вообще не совсем правильно им распоряжались, пытались только в спринт засунуть. Думаю, в 2014 году мы совершили ошибку, что вот так его в эти шоры запихивали. Но думаю, что сейчас должна быть восторжествовать справедливость. И спасибо Серёге за эту гонку. Всем ребятам спасибо, их родителям за таких детей спасибо», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
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- 13 февраля 2022
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