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Олимпийская чемпионка предложила Иверсену уйти в «Танцы со звёздами» после эстафеты

Олимпийская чемпионка предложила Иверсену уйти в «Танцы со звёздами» после эстафеты
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Норвежская прыгунья с трамплина, олимпийская чемпионка 2018 года в прыжках с нормального трамплина Марен Лундбю шутливо прокомментировала выступление сборной своей страны в мужской лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Напомним, Норвегия стала второй, уступив России более минуты.

Титулованная норвежка предложила лыжнику Эмилю Иверсену попробовать себя в «Танцах со звёздами», где она сама и участвует. Отметим, что текущую Олимпиаду Лундбю пропускает.

«Как насчёт нескольких занятий румбой и чуть меньших тренировок на дальние дистанции в следующем году?» — написала Лундбю у себя в твиттер-аккаунте, сопроводив свои слова эмодзи «сердце» и «умиление».

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